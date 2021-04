Domenica sera De’Aaron Fox ha realizzato un’altra incredibile esibizione da Mr. Clutch nel tentativo di aiutare i Sacramento Kings a sconfiggere Luka Doncic e i Dallas Mavericks. De’Aaron Fox è stato clutch con 30 punti, realizzando la sua 17a partita NBA da almeno 30 punti in questa stagione.

Fox ha battuto i Mavericks nel quarto quarto con una prestazione di dominio assoluto. Ha segnato 12 punti negli ultimi 12 minuti di gioco e, secondo StatMuse, Mr. Clutch De’Aaron Fox guida attualmente l’NBA per punti segnati nel quarto quarto di questa stagione.

De’Aaron Fox with his 17th 30-point game of the season tonight. He had 10 such games combined in his first 2 years.

30 PTS (12 in 4Q)

12 AST

He leads the NBA in 4th quarter scoring this season. pic.twitter.com/QWMxczrjaW

— StatMuse (@statmuse) April 19, 2021