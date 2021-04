Jayson Tatum si è occupato degli affari di famiglia Boston Celtics, diventando il più giovane di sempre con almeno 50 punti in NBA. Il 23enne è impazzito contro i Minnesota Timberwolves realizzando 53 punti e appunto diventando il più giovane giocatore dei Celtics ad averne mai segnati almeno 50, secondo StatMuse.

È stata innegabilmente una notte memorabile per Tatum, che ha fatto vedere i sorci verdi agli Wolves:

Jayson Tatum is the youngest Celtics player ever with a 50-point game. pic.twitter.com/umBiBvVSy1 — StatMuse (@statmuse) April 10, 2021

Tatum ha terminato la partita con 53 punti, tirando 16 su 25 dal campo e 15 su 16 dalla linea della carità. A questo dovete aggiungere 10 rimbalzi e una stoppata in 41 minuti di gioco.

Ancora più importante, però, Boston è stata in grado di tenere a bada i Timberwolves strappando una vittoria al TD Garden. Anche D’Angelo Russell ha fatto una grande gara per Minnesota, segnando addirittura una tripla nel finale che ha portato il match all’overtime. Tatum e Co. hanno mantenuto la loro posizione di vantaggio nel periodo supplementare poiché hanno portato a casa la loro quarta vittoria nelle ultime cinque gare.

L’obiettivo di Tatum è di entrare a tutti gli effetti nella storia NBA dei Boston Celtics e questi 53 punti sono solo l’inizio. Chissà cosa riuscirà a fare con il passare del tempo il classe 1998.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.