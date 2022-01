Gli Washington Wizards sono in un momento discreto, nella notte hanno vinto la loro seconda partita di fila e la quinta nelle ultime dieci, al nono posto ad Est. La partita contro Oklahoma City ha però un neo piuttosto rilevante: nell’intervallo, nello spogliatoio, è quasi scoppiata una rissa tra Kentavious Caldwell-Pope e Montrezl Harrell.

Sources: Wizards’ Kentavious Caldwell-Pope and Montrezl Harrell got into a physical altercation at halftime of Tuesday night’s home win over the Thunder and needed to be separated by teammates.

Details: https://t.co/QYRW3NULwn

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 12, 2022