Dopo il MIP a Julius Randle, i New York Knicks ottengono un altro premio individuale a testimoniare la loro sorprendente stagione. Tom Thibodeau è stato votato come Coach of the Year, la seconda volta in carriera che l’allenatore vince questo premio: la prima era stata esattamente 10 anni fa a Chicago.

Thibodeau ha guidato i Knicks al quarto posto nella Eastern Conference con un record di 41-31 quando si pensava che non dovessero nemmeno fare i Playoff. L’allenatore di New York ha battuto la concorrenza di Monty Williams e di Quinn Snyder.

In particolare è stato testa-a-testa tra Thibodeau e Williams, col primo che ha avuto la meglio per soli 11 punti. Il coach di Phoenix aveva anche ottenuto più voti per il primo posto.

Phoenix’s Monty Williams gets more first-place votes but finishes second to the Knicks’ Thibodeau. Utah’s Quin Snyder lands at No. 3. Full COY balloting results: pic.twitter.com/UDwfdOAha4 — Marc Stein (@TheSteinLine) June 7, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.