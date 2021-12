Nell’ormai lontano 2003, quando LeBron James è entrato in NBA come uno degli atleti adolescenti di più alto profilo di tutti i tempi, ha letteralmente preso d’assalto il mondo. Più di un decennio dopo, un Karl-Anthony Towns di 20 anni uscito direttamente di Kentucky per entrare in NBA mentre stava seguendo un percorso simile a quello di LeBron.

Da parte sua, Towns credeva fermamente che sarebbe stato in grado di replicare ciò che LeBron aveva fatto per i Cleveland Cavaliers e per l’NBA al suo arrivo. La giovane star dei Timberwolves, tuttavia, si è presto resa conto che semplicemente non sarebbe andata così:

“Pensavo di poter avere lo stesso impatto di LeBron James. Entrare e dominare da solo”, ha detto Towns a Marc J. Spears di The Undefeated. “Ma questa è la NBA. Ti rendi conto che n puoi farcela da solo”.

Ad essere onesti, Towns non è stato affatto male nel suo anno da rookie. Non era LeBron, ma ha sicuramente avuto un impatto significativo sia sui Minnesota Timberwolves e sul resto della lega. Dopotutto, semplicemente non c’è nessuno come LeBron James.

Ora Towns sta cercando di portare Minnesota ai playoff NBA, posizione che le compete visto il suo livello e quello del giovanissimo Anthony Edwards, senza dimenticare D’Angelo Russell. Vediamo se ce la farà oppure sarà un’altra annata deludente per Minnie.

