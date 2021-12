Isaiah Stewart è diventato famoso al mondo NBA per avere litigato – quasi fatto a cazzotti – con LeBron James nel match di qualche giorno fa tra Los Angeles Lakers e Detroit Pistons.

Stewart ha deciso di sfruttare questo suo hype mediatico per mettere in piedi un vero e proprio brand a suo nome, come scritto da Boardroom e riportato da The Score:

Il marchio dell’NBA Isaiah Stewart si chiamerà Beef Stew e al momento non sappiamo cosa venderà di preciso. Sicuramente del merchandising tipo magliette, felpe e cappelle, ma non siamo a conoscenza di come saranno perché effettivamente non sono ancora state nemmeno pensate.

Certamente i fan di King James non compreranno mai questi capi però non escludiamo che gli haters di LBJ possano farlo. E di haters ne ha davvero tantissimi sparsi per il mondo. Inoltre, quell’alterco è simbolico. Non è del livello di Ron Artest con il tifoso però non capita tutti i giorni di vedere LeBron litigare con un altro giocatore NBA.

Stiamo alla porta e vediamo come sarà il merchandising prodotto da Beef Stew. Al momento sappiamo solo che è un marchio registrato. Il resto lo scopriremo da qui ai prossimi mesi.

