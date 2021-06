La superstar degli Atlanta Hawks, Trae Young, ha appena eguagliato Luka Doncic con un’incredibile prestazione da 48 punti nella partita di apertura delle finali di Eastern Conference contro i Milwaukee Bucks. Trae Young ha sconvolto i Bucks in gara-1 con un’indimenticabile gara da 48 punti, 11 assist e 7 rimbalzi.

La classe Draft del 2018 continua a brillare poiché sia Trae Young che Luka Doncic sono ora gli unici due giocatori di età pari o inferiore a 22 anni ad aver messo a segno una partita da almeno 45 punti e 10 assist nella storia della NBA (tramite StatMuse).

Trae Young tonight: 48 PTS (career-high)

7 REB

11 AST

4 3PT He joins Luka Doncic as the only players age 22 or younger with a 45p/10a playoff game in NBA history. pic.twitter.com/rzt92FNvT8 — StatMuse (@statmuse) June 24, 2021

Naturalmente raggiungere certi risultati in una finale di Conference ha un’altra importanza. Luka Doncic e Trae Young sono destinati a dominare l’NBA per i prossimi anni. Su questo non c’è molto dubbio. Ora bisogna capire se gli Atlanta Hawks riusciranno a ripetersi anche in gara-2. Naturalmente tantissimo passa dalle qualità di Young, che è cresciuto tantissimo in questa stagione e diventa più forte ogni partita che gioca. Ricordiamo che questa è la sua prima esperienza ai playoff e li sta sostanzialmente dominando. Nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo su di lui o su Atlanta a dicembre.

