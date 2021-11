Il mondo NBA non ha nemmeno fatto in tempo a digerire il polverone tra Nikola Jokic e Markieff Morris che tutti sono già concentrati sullo screzio che c’è stato durante il match NBA tra Indiana Pacers e Utah Jazz e che ha visti coinvolti Myles Turner e Rudy Gobert

Sono stati al centro di tutto mentre quest’ultimo ha tirato i pantaloncini del primo dopo che il suo tiro è stato stoppato dal lungo dei Pacers, portando al loro confronto. La tensione è aumentata e hanno portato all’espulsione di entrambi i centri e di Donovan Mitchell.

Dopo la partita NBA, in cui i Pacers hanno vinto di 11 punti, Turner ha espresso la sua versione della storia, attaccando Gobert per la sua mossa inutile.

Myles Turner was confident postgame and shared his viewpoint. "I thought it was a dirty play. … When (Gobert) pulled my shorts, I wasn't about to have that so I had to stand up for myself in that situation."

Story coming on Turner & the Pacers’ big night in Utah.

— Scott Agness (@ScottAgness) November 12, 2021