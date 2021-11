I Golden State Warriors sono la squadra più in forma di questo avvio di stagione, col miglior record NBA sul 10-1. Non è però tutto totalmente rosa e fiori, nell’ultima uscita contro Minnesota, durante un timeout, in panchina c’è stato un acceso diverbio tra Draymond Green e Jordan Poole. La discussione è stata ripresa da un tifoso, con Poole che accenna una reazione probabilmente dopo una critica del veterano. I due hanno continuato a battibeccare per qualche secondo, con Steph Curry che prova a trattenere Green, prima del ritorno della tranquillità.

Poco fa in conferenza stampa coach Steve Kerr ha commentato l’accaduto. “Si sono chiariti poco dopo, è tutto a posto. Una cosa che amiamo di Draymond è la sua energia, la sua passione. Sappiamo tutti che a volte prendono il sopravvento. La fortuna è che capisce la situazione, è dedito alla squadra, la sua energia arriva sempre nel posto giusto e tutto si sistema. Ci sono 82 partite, cose del genere capitano ogni tanto” ha dichiarato l’allenatore degli Warriors. Non è la prima volta che Green viene coinvolto in casi del genere: tutti ricorderanno il suo famoso litigio con Kevin Durant durante un timeout qualche anno fa.

Jordan Poole and Draymond Green got into a heated exchange on the bench last night. Here is Steve Kerr on that interaction and the dynamic between the confident, ascending Poole and the established veterans. pic.twitter.com/eH5SK99ab2

— Anthony Slater (@anthonyVslater) November 11, 2021