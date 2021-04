I Los Angeles Clippers hanno aggiunto un po’ di profondità nel loro reparto offensivo firmando l’ex lungo degli Houston Rockets, DeMarcus Cousins. Il veterano di 30 anni ha messo nero su bianco un contratto a breve termine di 10 giorni con i Clippers, ma il coach NBA Tyronn Lue, spera di poter trattenere Cousins per periodo molto più lungo.

Cousins ha fatto il suo debutto con i Clippers martedì contro i Portland Trail Blazers e coach Lue non ha avuto altro che elogi per il due volte centro All-NBA, secondo Andrew Greif del LA Times:

Ty Lue said DeMarcus Cousins did a “great job” against Portland considering he didn’t know much of what the team wanted to run. Could Cousins stick past a 10-day? “You hope so,” said Lue, who believes Boogie can make a “huge impact.”

— Andrew Greif (@AndrewGreif) April 9, 2021