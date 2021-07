Non sono servite le scuse arrivate poco dopo l’accaduto, alla fine la NBA ha comunque sospeso per una partita Patrick Beverley per la spinta a Chris Paul durante una pausa di gioco in Gara-6 delle Finali di Conference. Il giocatore dei Los Angeles Clippers era stato espulso sul momento.

Ovviamente essendo stati i Clippers eliminati, Beverley sconterà questa partita di sospensione all’inizio della prossima stagione. Per la gara in questione il giocatore non riceverà lo stipendio, da regolamento NBA.

Clippers guard Patrick Beverley has been suspended one game without pay for an unsportsmanlike act for forcefully pushing Suns guard Chris Paul. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2021