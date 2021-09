La questione della vaccinazione contro il COVID-19 è a dir poco polarizzante. Anche nell’NBA, secondo quanto riferito, molti giocatori non l’hanno ancora fatto e non hanno intenzione di farlo per svariati motivi che ben potete immaginare. Nella speranza di aiutare a combattere l’ulteriore trasmissione del virus mortale, i Golden State Warriors, i New York Knicks e i Brooklyn Nets hanno fatto una mossa significativa per la prossima stagione sul tema giocatori vaccinati anti-COVID.

In linea con i protocolli sanitari locali, gli Warriors, i Nets e i Knicks non permetteranno ai propri giocatori NBA non vaccinati di entrare nei loro palazzetti. Shams Charania di The Athletic ha dato per la prima volta la notizia su Twitter:

“I giocatori NBA non vaccinati in realtà come New York (Knicks, Nets) e San Francisco (Warriors) non potranno entrare nelle arene o nelle strutture domestiche per i match o le attività di squadra svolte lì, a meno che non ci sia un’esenzione medica o religiosa approvata”.

This follows local governmental policies, meaning unvaccinated players on the Nets, Knicks and Warriors are not allowed to play in home games. Visiting players are exempt from the vaccination requirements in NYC and SF. https://t.co/fPePW722Og — Shams Charania (@ShamsCharania) September 1, 2021

Questo sarà un grosso problema per alcune squadre con stelle non vaccinate però questo provvedimento non vale per i team in trasferta. Quindi un giocatore di Cleveland non vaccinato può giocare a New York senza problemi, per esempio. Ognuno ha libera scelta personale in merito alla vaccinazione, le mosse di Warriors, Knicks e Nets potrebbero incoraggiare l’NBA a prendere una posizione più forte nell’incoraggiare le persone a ricevere i vaccini per combattere il COVID-19.

