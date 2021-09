Virtus Bologna pronta a non partire se confermato il 35% di capienza?

La Virtus Bologna non ha intenzione di iniziare il campionato se verrà confermato il 35% di capienza nei palazzetti italiani? Al momento sembra di sì, ma l’assemblea di Lega Basket di mercoledì prossimo sarà decisiva in tal senso. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino, che parla di una società bolognese agguerritissima sul tema: in caso di conferma, gli emiliani pronti a dire che non hanno intenzione di partire.

La richiesta minima è del 50%. L’A.D. di Segafredo Virtus, Luca Baraldi, l’ha ripetuto spesso. Naturalmente 50% con Green Pass e mascherine. Al momento però non sembra che si stia smuovendo nulla da questo punto di vista. Nel calcio è confermato il 50% all’aperto con posizionamento a scacchiera perciò è altamente improbabile che la situazioni muti solo nel basket, essendo politicamente meno importante e sport al chiuso.

Questa battaglia, ancor prima che migliorativa dello spettacolo, è economica. Le società italiane hanno incassi dai diritti TV bassissimi e perciò gli introiti da botteghino fanno la differenza. Il presidente della Fortitudo Bologna, Christian Pavani, ha persino parlato di fallimento del mondo del basket qualora si ripetesse un’altra stagione come quella del 2019-2020.

Stiamo a vedere cosa succedere in questi 6 giorni ma la Virtus Bologna potrebbe davvero boicottare il campionato se venisse confermato il 35%.

Leggi anche: Belinelli: “No all’Italia? Capisco che ci sia rimasto male, ma Petrucci sapeva…”