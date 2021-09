Belinelli: “No all’Italia? Capisco che ci sia rimasto male, ma Petrucci sapeva…”

Marco Belinelli per la prima volta, quest’estate, non è stato in Nazionale per Preolimpico e Olimpiadi. Lui e Gigi Datome hanno deciso di prendersi un’estate di riposo a causa di alcuni problemi fisici che li hanno perseguitati nella seconda parte della scorsa stagione. Nel caso del Beli si trattava di un problema agli adduttori. Avendo deciso di non prendere parte al Preolimpico di Belgrado, poi vinto dall’Italbasket, entrambi non sono stati convocati per le Olimpiadi. Data la loro decisione, i due giocatori sono stati aspramente criticati: non solo dai tifosi, ma anche dal Presidente FIP, Gianni Petrucci. Il numero uno della Federazione, in più di un’intervista, aveva lanciato vere e proprie bordate a Belinelli e Datome, rei di aver detto no alla possibilità di giocare alle Olimpiadi e, per questo, non veri campioni.

Parole che i due diretti interessati non avevano mai commentato, fino ad oggi. Belinelli è stato intervistato da “L’Altra Domenica Sportiva” ed ha per la prima volta risposto alle critiche di Petrucci, ribadendo la sua scelta.

Fisicamente non stavo bene. Ne avevo già parlato con la Virtus e con Petrucci. Capisco che ci siano rimasti male, ma come ci sono rimasti male loro ci sono rimasto anche io. È stato sicuramente fastidioso.