Bisogna ammetterlo che c’è un Patrick Beverley in tutti noi tifosi NBA, specialmente se sentite le parole senza senso di Russell Westbrook. I Minnesota Timberwolves non hanno mai evitato di esprimersi, niente politically correct.

Dopo che i Timberwolves hanno messo in imbarazzo i Lakers martedì sera, i giornalisti hanno chiesto a Westbrook del trash talking subito, principalmente da Beverley, durante la partita. La guardia dei Lakers ha sostanzialmente soprasseduto, dicendo che non era troppo infastidito perché nessuno dei Timberwolves ha ottenuto nulla di significativo in NBA.

Naturalmente, Beverley non ha lasciato perdere queste dichiarazioni, andando su Twitter per gettare indirettamente fango su Westbrook e per autocomplimentarsi.

“Il loro trash talking non mi disturba. Nessuno di loro ha combinato qualcosa in questa Lega. Qualcosa che mi facesse spalancare gli occhi e dire: ‘Aspetta che rispondo’. No, va tutto bene. Hanno vinto la partita, sono contento per loro. Pensiamo alla prossima gara”. “Playoff ogni anno. 2 finali della Western Conference con 2 squadre diverse 👀👀👀 statistiche individuali o statistiche di squadra? Pensavo fosse uno sport di squadra…”.

Playoffs every year. 2 western conference finals with 2 different Teams👀👀👀 individual stats or team stats? I thought it was a team sport?? https://t.co/wlPhFB9alQ — Patrick Beverley (@patbev21) March 17, 2022

Nella partita i Timberwolves hanno vinto 124-104, Westbrook ha giocato un’altra partita mediocre con 15 punti, 5 assist, 5/12 al tiro e 3 palle perse. Dall’altra parte Beverley lo ha addirittura battuto nel duello personale, con 18 punti e 6 rimbalzi, tirando 6/9 dal campo.

