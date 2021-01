Nello scontro diretto per la Coppa Italia, Pesaro vince su Brescia: decisivo Filipovity

VL Pesaro – Pallacanestro Brescia 98-88

(16-22; 24-23 ; 28-15; 30-28)

Successo della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ben dopo 9 anni ritrova una meritata partecipazione alla Coppa Italia, un vero e proprio evento per una Vuelle che negli ultimi anni ha sempre navigato nei bassofondi di classifica e proprio a discapito di una Germani Brescia che con questa sconfitta vede sfumare la propria partecipazione alla coppa che l’aveva vista ultimamente protagonista. Un match bello e combattuto, giocato a ritmi alti e con continui ribaltamenti che lo hanno reso avvincente fino al termine.

La Vuelle inizia benissimo con un 6-0 che fa ben sperare per il match, ma è un fuoco di paglia perché Brescia riesce ben presto a prendere le distanze e sull’asse Crawford -Cline addirittura produce un parziale di 14-0 che spezza le gambe agli uomini di coach Repesa. Delfino viene continuamente violentato da Crawford e Cline è una macchina in attacco. L’ingresso di un positivissimo Zanotti ridà linfa in attacco alla Carpegna Prosciutto grazie a 7 punti quasi consecutivi, frutto di una bomba centrale e due belle conclusioni con una schiacciata. Repesa sembra aver trovato la quadra con il cambio tutto argentino Delfino- Filloy che appena entrato piazza la sua prima bomba. La Germani non si scompone ed anzi trova ad inizio di secondo quarto il massimo vantaggio del +9 grazie alla prima bomba di squadra firmata Kalinoski ( 16-25) che diventa +10 grazie al tiro libero successivo di Moss. Pesaro si affida al tiro dalla lunga distanza vista l’area intasata dalle lunghe leve i Cline e Ristic e 2 bombe di Justin Robinson e ancora Filloy riportano la Vuelle sul -6. (22-28). Partita a ritmi alti e molto gradevole con le due squadre che si affrontano a viso aperto e con ottime soluzioni in attacco. Brescia è molto brava ad innescare i suoi lunghi grazie a Vitali e co. e Ristic sale in cattedra nell’ultima parte di quarto. Filloy perfetto da 3 ed anche Cain risponde per le rime al lungo bresciano e finalmente pure Filipovity piazza la bomba. Una magia da tre con la mano in faccia di J.Robinson avvicina la Vuelle sul -3 ( 40-43 ) con pochi secondi da giocare, ma l’asse Vitali-Ristic sancisce il + 5 di vantaggio esterno con cui si chiude il secondo quarto, portando le due squadre alla pausa dell’ intervallo lungo. (40-45)

Delfino vuole farsi perdonare un primo tempo da zero punti e subito piazza la bomba di inizio tempo. Una nuova magia di J. Robinson porta ad un + 5 fulmineo targato Vuelle e quindi la parità sul 45. I due tiri liberi di Filipovity valgono il primo vantaggio Vuelle dopo il 6-0 iniziale ma è di nuovo parità grazie a Ristic già autore di 15 punti. Parziale di 9-2 Vuelle grazie a Filipovity su assist di Cain, che obbliga un infuriato Buscaglia a chiamare time-out. Brescia non segna più mentre la Vuelle taglia la difesa bresciana come un burro con folate offensive immediate che spiazzano la difesa della Germani. Dentro Vitali, Moss e Sacchetti per un giro di vite difensivo necessario. Cline dopo due ferri consecutivi ritorna a segnare e la difesa a zona della Germani porta ad una palla persa Vuelle. Controparziale Brescia di 7-0 per la nuova parità a quota 54 prima del 2+1 di un ottimo Cain. Sacchetti è artefice di 2 extra-possessi con Pesaro che soffre molto a rimbalzo in attacco. Vitali sbaglia da 3, ma in generale è tutta la Germani a tirare male dalla lunga distanza, al contrario Pesaro ha un J.Robinson on fire. Delfino con grande esperienza ruba con scaltrezza 3 tiri liberi sul fallo ingenuo di Kalinoski per il clamoroso +9 Vuelle ( 63-54). Vitali impreciso in azione ma perfetto dalla lunetta però ancora una volta Brescia ingenua sul tiro da tre di Filloy con Sacchetti che commette fallo. Buscaglia non ci sta e litiga con la terna che lo espelle. 4-5 complessivo dalla lunetta che porta Pesaro sul +12 del 68-56. E dopo l’espulsione di Buscaglia fallo tecnico per Repesa sulla fischiata su Bortolani. Terzo quarto che si chiude sul 68-60 Pesaro.

Ultimo quarto. Tripla importante di Parrillo per il -5 seguita da quella di Luca Vitali da distanza siderale e la Germani si fa di nuovo sotto. Azione perfetta in attacco per Brescia che trova la terza bomba consecutiva e questa volta con David Moss per il -1 ( 70-69) che costringe coach Repesa al time-out dopo che Brescia per tutti i quarti precedenti non aveva quasi mai segnato dalla lunga. Filipovity si inventa una tripla dopo quasi aver perso palla ma Parrillo è on fire per la sua seconda tripla dall’angolo e squadre ancora distanti solo un punto. Festival delle triple in questo quarto e Filloy mette la sua quarta tripla di giornata. Di nuovo Filipovity da tre per il 79-72 Pesaro ma che va presto in bonus e Moss segna i 2 liberi del 79-74. Seratona per Sasà Parrillo che piazza la sua terza bomba. Seconde linee in evidenza anche per Pesaro che trova il 2+1 di Tambone e Cain piazza il suo classico gancione del +9 con 1′ mezzo da giocare. Impatto devastante dalla panchina per Filloy che piazza la sua quinta bomba di giornata per il 91-81 Pesaro ed un minuto esatto sul cronometro. Due regali Vuelle sulla rimessa danno nuove chance a Brescia che con 49″ ha la palla del -5 con 3 tiri liberi di Kalinoski sul fallo inopinato di Delfino, ma l’ 1/3 dalla lunetta chiudono virtualmente il match in favore della Vuelle che riallunga con i tiri liberi per il risultato finale di 98-88.

Tabellini

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Zanotti 8, Delfino 12, Filipovity 24, Filloy 22, G.Robinson 0, Drell 0, J.Robinson 11, Tambone 6, Cain 15

Germani Brescia: Parrillo 9, Vitali 7, Chery 4, Kalinoski 13, Moss 11, Ristic 15, Crawford 8, Cline 19, Bortolani 4, Sacchetti 0.

Foto: VL Pesaro