Nicolas Laprovittola firma un contratto biennale con Barcelona

Nicolas Laprovittola ha firmato un contratto di due anni con l’FC Barcelona, come annunciato proprio ieri pomeriggio dalla squadra catalana.

🏀🤝Acord per a la incorporació de @nicolapro7 per dues temporades, fins al 30 de juny de 2023. Benvingut, Nico! 👉L'acord, pendent de la revisió mèdica: https://t.co/7W0akUX2vT 🔵🔴#ForçaBarça! pic.twitter.com/bk2nE24kzX — 🏆 Barça Basket 🏆 (@FCBbasket) July 28, 2021

Nicolas Laprovittola, 31 anni, è attualmente a Tokyo a competere con la canotta della Nazionale dell’Argentina ai Giochi Olimpici giapponesi. A livello di club, ha trascorso le ultime due stagioni con il Real Madrid e ha lasciato la capitale della Spagna alla conclusione del suo contratto.

L’esperto playmaker ha concluso la sua terza stagione di Turkish Airlines EuroLeague con 6,8 punti, 3,8 assist e 1,6 rimbalzi a partita con i madrileni. Ha aggiunto 9,5 punti, 3,9 assist e 2,4 rimbalzi per partita in Liga ACB.

Le precedenti mosse in offseason per il Barça hanno portato il giovane emergente Rokas Jokubaitis e il campione in carica dell’EuroLega Sertac Sanli. Inoltre, Cory Higgins, Alex Abrines e Sergi Martinez sono stati rinnovati.

Gli spagnoli perciò si confermano come una delle favorite alla vittoria finale della prossima massima competizione europea per club. Nicolas Laprovittola è certamente un’aggiunta che va verso questa direzione per il Barcelona. Non sarà semplice perché ci sono molte avversarie e tutte agguerrite, tra cui anche l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano di coach Ettore Messina. Solo il tempo ci dirà chi prenderà il posto dell’Anadolu Efes Istanbul, sempre se lascerà la corona.