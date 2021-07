Il Barcellona si assicura il talento lituano Rokas Jokubaitis

Ambito da tutta Europa e con uno sguardo anche alla NBA, Rokas Jokubaitis alla fine ha scelto di giocare col Barcellona il prossimo anno. Il talento lituano, classe 2000, è stato annunciato poco fa dai blaugrana, coi quali ha firmato un contratto fino al 2025.

✍ Barça and Rokas Jokubaitis have an agreement for the 20 year, 193cm Lithuanian to join the club until 30 June 2025.

👋 Rokai, sveikas atvykęs į Barseloną

👉https://t.co/tmwQZFabOH

🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/57K3IlMHVj

— 🏆 Barça Basket 🏆 (@FCBbasket) July 21, 2021