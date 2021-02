Nicolò Barella è innamoratissimo di LeBron, tanto da aver chiamato così il suo cane

Nicolò Barella, centrocampista classe 1997 dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio, in un’intervista a Diletta Leotta di DAZN ha parlato del suo idolo LeBron James:

“È la mia seconda passione dopo il calcio, nella mia famiglia giocano più a basket che a calcio. Il mio idolo è LeBron James. Sembra strano detto da un giocatore di calcio, ma lo è anche per la persona: infatti mi ispiro a lui anche fuori dal campo, non solo per quello che fa sul parquet. Spesso si parla delle Finals perse ma tanti dimenticano quello che è riuscito a fare con squadre che con altri sarebbero usciti ai Quarti di Finale o massimo in Semifinale”.