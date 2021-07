Nicolò Melli apre all’Olimpia: “Magari passo per Milano prima di andare al raduno”

Un altro, grande indizio riguardo il ritorno di Nicolò Melli all’Olimpia Milano. A darlo è direttamente il capitano della Nazionale, fresco di qualificazione alle Olimpiadi dopo l’impresa di Belgrado contro la Serbia.

“Ora sono a Monaco ma magari prima di andare al raduno a Roma passo per Milano”, ha detto in un’intervista a Sky Sport.

Melli poi ha commentato anche il successo del Preolimpico.

Non ho ancora realizzato bene cosa abbiamo fatto, è un’impresa straordinaria. Io ho creduto in questo gruppo fin dall’inizio, fra di noi c’era grande consapevolezza. Quella di esordio era la prima partita che giocavamo insieme ma abbiamo visto subito come stavano gli altri, compresa la Serbia. Loro hanno subito la pressione, succede quando giochi in casa ma vai sotto, mentre noi siamo riusciti sempre a controllare la partita. Ma soprattutto abbiamo avuto il merito di averci sempre creduto. Sono felice di partecipare alle Olimpiadi perché ci era riuscita anche mia madre, so di non aver giocato benissimo ma sono felice di aver contribuito.