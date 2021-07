Italbasket alle Olimpiadi, Malagò: “Ci ho sempre creduto, su Belinelli e Datome…”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha commentato la qualificazione dell’Italbasket alle Olimpiadi di Tokyo dopo la leggendaria vittoria di Belgrado contro la Serbia.

Non ho mai parlato così tanto con Petrucci come in questi giorni, lui sa che io ho sempre creduto in questa qualificazione. Complimenti a Sacchetti e al suo staff, sono felice per loro, per i ragazzi, per il presidente federale e l’accresciuta credibilità del nostro sport a livello internazionale. Belinelli e Datome? Non commento ma Gallinari, a differenza loro, era impossibilitato a giocare perché è arrivato a gara 6 delle finali di Conference in NBA.