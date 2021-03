Nicolò Melli lascerà a breve i New Orleans Pelicans? I tifosi di Milano ci sperano

Nicolò Melli sta giocando veramente poco quest’anno con la maglia dei New Orleans Pelicans e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sta seriamente pensando di lasciare NOLA magari per tornare in Europa e una destinazione gradita è l’Italia, in particolar modo il ritorno all’Olimpia Milano, con Ettore Messina che lo corteggia da un paio di estati. Onestamente è difficile possa tornare in Europa già adesso, anche perché non potrebbe giocare in EuroLega, ma i tifosi meneghini ci sperano per quest’estate…

Fonte: La Gazzetta dello Sport

