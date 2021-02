Niente rientro per Victor Oladipo, ricaduta subita in allenamento

Piove sul bagnato per gli Houston Rockets, in una situazione di estrema difficoltà e alle prese con le probabili partenze di DeMarcus Cousins e PJ Tucker. Nelle ultime 3 partite i texani non avevano potuto usufruire di Victor Oladipo a causa di un infortunio al piede, sembrava che l’ex Pacers potesse rientrare in campo contro Chicago, invece a far sfumare questi piani ci ha pensato una ricaduta.

Durante l’ultimo allenamento prima della gara contro i Bulls, Oladipo ha fortuitamente calpestato il piede del compagno Radions Kurucs, aggravando l’infortunio al piede. Per lui niente partita contro Chicago, la quarta consecutiva saltata: da valutare la sua presenza per i prossimi impegni contro Cleveland e Toronto.

Victor Oladipo was trending toward playing but stepped on Rodions Kurucs' foot at practice, causing him to be out again. — Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) February 22, 2021

