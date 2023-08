Nik Melli paragona NBA e Milano, Poz e Messina. E su Datome…

Nicolò Melli ha parlato dell’estate con la Nazionale per i Mondiali di basket. Poi ha anche raccontato il mondo Olimpia Milano, il rapporto con Ettore Messina, quello con Gianmarco Pozzecco e con Gigi Datome, alle ultime battute della sua carriera.

Milano è quanto di più vicino a una franchigia NBA si possa trovare in Europa e la società continua a crescere anno dopo anno. Messina e Pozzecco sono totalmente diversi nell’approccio alla partita e al mestiere dell’allenatore ma è bello essere allenati da entrambi, è molto stimolante, non ci si annoia mai. Datome? Mi mancherà, trasmette sempre calma e compostezza anche nei momenti difficili. Non sono riuscito a imparare a tirare senza pensare come fa lui ma mi porterò dietro i suoi insegnamenti.