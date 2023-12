Nikola Jokic è a New York… e lui va a vedere una corsa di cavalli

L’amore di Nikola Jokic per i cavalli è profondo: l’uomo ha detto alla troupe di NBA TV, in campo a poche ore dalla vittoria della corona NBA, che la pressione era quella di vincere quella notte per poter tornare in Serbia e guardare i suoi cavalli correre (la sua reazione quando ha scoperto la parata del campionato è stata stupenda). Anche la nuova campagna pubblicitaria di Hotels.com di Jokic con il compagno di squadra Peyton Watson è caratterizzata da pony.

Denver è a New York per affrontare i Nets venerdì sera, quindi giovedì sera Jokic ha guidato per più di 30 minuti fino allo Yonkers Raceway per stare al freddo e guardare i cavalli da corsa.

We had a special guest join us tonight! Thanks to Nikola Jokic of the @nuggets for coming out tonight! Nikola has a huge passion for racing and we’re thrilled he decided to join us!@USTrotting @NBA @DRFHarness @HarnessRacingFZ pic.twitter.com/SHvRvjFfUe — Yonkers Raceway (@YonkersRaceway) December 22, 2023

That’s a (very tall) special guest in the Yonkers winner’s circle after tonight’s seventh race, 2-time NBA MVP and NBA Champion, Nikola Jokic! pic.twitter.com/wEJX7eSOIP — Edison Hatter (@Edison_1999_) December 22, 2023

