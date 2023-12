TRAGEDIA nel basket: ci ha lasciati il 24enne venezuelano Garly Sojo

Garly Sojo, che ha giocato con il Venezuela nella Coppa del Mondo FIBA 2023 lo scorso settembre in Asia, è deceduto, come ha annunciato la Federazione venezuelana di pallacanestro.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Garly Sojo, miembro de nuestra Selección Nacional y extraordinario ser humano con gran proyección en el baloncesto. pic.twitter.com/Z2AgnYQiXp — FVB 🇻🇪🏀 (@FVBbasketball) December 22, 2023

Il giocatore ha avuto un attacco epilettico mentre era solo a casa, come riporta meridiano.net. Sojo aveva solo 24 anni. Noto per il suo impegno in campo, Sojo ha giocato soprattutto in Sud America e per i Capitanes de Ciudad de Mexico nella G-League.

Sojo è stato uno dei migliori giocatori del roster venezuelano nella Coppa del Mondo FIBA 2023, con una media di 12,4 punti e 4,2 rimbalzi a partita.