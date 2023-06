Dalla Spagna sono sicuri: Nikola Mirotic vicino a Milano

Di un interessamento dell’Olimpia Milano per Nikola Mirotic, destinato a lasciare il Barcellona quest’estate, se n’era già parlato nelle scorse settimane. Ora però dalla Spagna hanno fatto di più: Bar Canaletes, podcast riguardante il mondo blaugrana, ha riportato che Mirotic sarebbe addirittura in trattativa avanzata con i biancorossi.

Según hemos podido saber en @BarCanaletes La cúpula directiva del Barça instó a Mirotic a bajarse el sueldo pero Nikola no está por la labor y está en conversaciones muy avanzadas para fichar por el Olimpia de Milano pic.twitter.com/7ijgK3OY9R — Bar Canaletes (@BarCanaletes) June 11, 2023

Sarebbe un vero e proprio colpo di mercato per Milano, che segue anche Darius Thompson e nei prossimi giorni potrebbe chiudere per il giovane Ismael Kamagate. Mirotic è stato MVP di EuroLega nella stagione 2021-22, mentre in quella appena conclusa ha portato il Barça alle ennesime Final Four con 15.3 punti di media. Il montenegrino, 32 anni, lascerà la Catalogna a causa della riduzione del budget del club che lo costringerebbe ad un taglio della metà dello stipendio, attualmente il più alto d’Europa.