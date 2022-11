Nikola Jokic continua a fare cose incredibili in NBA. Il centro serbo dei Denver Nuggets ha aggiunto al suo curriculum questa notte un’altra tripla doppia, ma non è stata una prestazione incredibile come tutte le altre. Mettendo a referto almeno 10 punti, 10 rimbalzi e 10 assist nella partita in trasferta di Denver contro gli Oklahoma City Thunder, Jokic ha finalmente superato il grande Wilt Chamberlain per il maggior numero di triple doppie di un centro in una carriera NBA.

It happened. A Wilt record has been broken. Most triple doubles by a center ever.  pic.twitter.com/xaCJT5UOnh — StatMuse (@statmuse) November 4, 2022

Nikola Jokic ha registrato la 79esima tripla doppia in NBA nel match contro gli Oklahoma City Thunder, raggiungendo il sesto posto di tutti i tempi al posto di Chamberlain. Ha messo a referto 14 punti, 13 rimbalzi e 12 assist nella vittoria per 122 a 110 della franchigia del Colorado contro i Thunder.

Con la sua 79esima tripla doppia in carriera, la superstar serba si è avvicinata sempre di più alla vetta, anche se è improbabile che possa raggiungere Russell Westbrook in cima alla lista delle triple doppie di tutti i tempi. Al momento della stesura di questo articolo, Westbrook ha 194 triple doppia e potrebbe aggiungerne altre poiché è ancora un giocatore NBA, nonostante sia in declino.

