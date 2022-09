Nikola Jokic si consola acquistando tre cavalli italiani

Nikola Jokic ha perso proprio contro l’Italia la possibilità di vincere questo EuroBasket 2022, nonostante 32 punti, 13 rimbalzi e alcuni canestri davvero disarmanti. Il centro serbo però si è anche consolato grazie all’Italia, visto che proprio ieri, il giorno dopo la sconfitta contro gli Azzurri, ha acquistato tre cavalli proprio qui da noi per la somma totale di 143.000€.

L’amore di Jokic per i cavalli e le corse non è un segreto, e spesso durante l’estate il due volte MVP della NBA viene proprio in Italia per acquistare qualche esemplare pregiato. In questo caso la scelta è ricaduta su Farid Mil, Follia Wind e Fatou Di Poggio, che da oggi saranno di proprietà di Jokic. Il tutto è testimoniato dal sito ITS Aste, che raccoglie tutte le vendite di cavalli in Italia.