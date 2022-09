Finalmente l’annuncio: Toko Shengelia rinnova con la Virtus Bologna

Dopo aver vinto l’EuroCup in bianconero, Toko Shengelia giocherà con la Virtus Bologna anche la stagione del ritorno in EuroLega. Il contratto del georgiano è scaduto a giugno, ma oggi è arrivato l’annuncio del rinnovo con le V Nere, una notizia tanto attesa dai tifosi. Shengelia nel frattempo si è purtroppo infortunato alla spalla e rientrerà solo tra un paio di mesi. Nei giorni scorsi proprio per questo motivo non era potuto scendere in campo ad EuroBasket 2022 con la sua Georgia.

Shengelia rinnoverà fino al 2024, con un’opzione sul terzo anno per rimanere potenzialmente fino al 2025. Di seguito il comunicato della Virtus:

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un nuovo accordo con Toko Shengelia fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo per la stagione sportiva 2025. Toko, arrivato alla Virtus Segafredo nel corso della scorsa stagione, è diventato subito un punto fermo della squadra virtussina ricoprendo un ruolo da protagonista nella cavalcata che ha permesso alla Segafredo di vincere l’EuroCup 21/22 e tornare in Eurolega dopo 14 anni. Ancora con noi Toko!