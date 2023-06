Milano-Mirotic: le possibili cifre dell’accordo sono ASSURDE

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Nikola Mirotic sembrano essere vicini a un accordo, tant’è che La Gazzetta dello Sport ha già ipotizzato durata del contratto e cifre dell’accordo.

Secondo la “Rosea”, lo spagnolo nato in Montenegro potrebbe firmare un biennale con opzione per il terzo anno a non più di 3 milioni netti l’anno, che sarebbero circa la metà di quanto ha guadagnato nelle ultime stagioni con il Barcelona.

Per il basket italiano si tratterebbero di cifre mai viste prima, il massimo è stato toccato proprio quest’anno con i circa 2 milioni di dollari a Milos Teodosic, Nicolò Melli, Kevin Pangos e Tornik’e Shengelia. Nessuno si era mai nemmeno avvicinato ai 3 milioni. Quindi sarebbe un record anche solo se fossero 2 e mezzo a stagione per Mirotic a Milano.

L’accordo sembra essere prossimo a diventare ufficiale ma prima entrambe le parti devono terminare le rispettive stagioni. L’Olimpia deve cercare di vincere lo Scudetto numero 30, mentre il montenegrino vuole lasciare la Catalunya con la terza Liga della sua carriera, la seconda in maglia blaugrana, dopo quella del 2020-2021 e quella vinta con il Real Madrid nel 2012-2013.

Stiamo a vedere se queste cifre si trasformeranno in realtà perché, qualora fosse così, saremmo già oggi di fronte a un qualcosa che non si era mai visto nella storia del nostro basket.

