Nikola Mirotic, le prime parole da giocatore dell’Olimpia Milano fanno sognare i tifosi

Nikola Mirotic ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore dell’Olimpia Milano, subito dopo la firma.

La società meneghina le ha raccolte nella nota che ha ufficializzato l’ingaggio di Mirotic.

Sono felice di entrare a far parte di questa grande famiglia che è l’Olimpia Milano e di poter contribuire a rendere sempre più competitiva questa squadra e questa prestigiosa società. Cercherò di dare tutto il mio meglio per ricompensare la fiducia che il Signor Armani e il Presidente Dell’Orco mi hanno dimostrato. Sono anche molto contento di tornare a giocare per Coach Messina che ho incontrato quando ero agli inizi. Sono certo che la prossima sarà una stagione divertente e che i nostri tifosi saranno orgogliosi di noi.