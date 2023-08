Olimpia Milano, ecco il colpo da 90: ufficiale Nikola Mirotic

Alla fine, dopo settimane di rumors, è successo davvero. Poco fa l’Olimpia Milano ha ufficializzato la firma di Nikola Mirotic con un post sui propri social.

Mirotic è reduce da 4 anni al Barcellona e dalla risoluzione unilaterale, lato club, del contratto a 2 anni dalla scadenza. Per questo motivo il montenegrino rivedrà il Barça in tribunale, con l’obiettivo di ottenere una buonauscita. Nel frattempo le trattative sono proseguite intense ed alcune, quelle con Partizan Belgrado e Panathinaikos in particolare, sono saltate. Milano invece, una delle prime squadre accostate al montenegrino, è rimasta sempre in corsa e oggi può dire di avere tra le mani uno dei migliori giocatori del panorama di EuroLega.

L’ingaggio di Nikola Mirotic segue i rumors riguardanti John Wall, smentiti nelle scorse ore dal giocatore stesso. Ora l’Olimpia dovrà solo puntellare il roster e magari trovare una point guard che vada a sostituire Kevin Pangos.