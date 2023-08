Noah Lyles fa infuriare il mondo NBA: “Campioni del Mondo di cosa?”

Noah Lyles è l’atleta del momento negli Stati Uniti: ai mondiali di atletica di questo mese, il classe 1997 ha conquistato l’oro nei 100 metri, 200 metri e nella 4×100. Eppure nelle ultime ore si sta parlando di lui più per alcune sue parole in conferenza stampa che per le sue imprese in pista. Lyles ha tirato in causa la NBA per essersi appropriati del titolo di “campioni del mondo”.

Quando una squadra vince il campionato infatti la NBA la apostrofa come “World Champions”, nonostante alla fine si tratti solo della Lega statunitense. “Adoro gli USA, a volte. Ma quello non è il mondo. Noi siamo il mondo [riferito ai Mondiali di atletica, ndr]! Qui tutti i migliori atleti di ogni Paese competono tra loro rappresentando una bandiera. In NBA non ci sono bandiere” ha detto Noah Lyles.

"I love the U.S… but that ain't the world!" ❌ Noah Lyles throws shade at the NBA's 'world champions' 🏀👀 pic.twitter.com/BRCJagckcK — Eurosport (@eurosport) August 27, 2023

Le parole di Lyles hanno fatto scalpore e molti colleghi sportivi della NBA gli hanno risposto per le rime. In primis Kevin Durant: “Qualcuno aiuti questo fratello”. Ma anche Devin Booker, Damian Lillard, Draymond Green, Aaron Gordon, Tyus Jones, Udonis Haslem, Bam Adebayo e Tyler Herro, per dirne qualcuno. Nei commenti su Instagram è pieno di giocatori NBA che si sono risentiti per queste parole di Lyles.

Kevin Durant, Devin Booker and other NBA players respond to Noah Lyles' comments. pic.twitter.com/O1eApkNpFG — SportsCenter (@SportsCenter) August 28, 2023

NBA stars respond to Noah Lyles who gave his take on NBA champs calling themselves world champs 🍿 (h/t: espn) pic.twitter.com/ImbDUem6g3 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 28, 2023

the nba is the best league in the world that’s why the champs are “world champs” 🤦🏻‍♂️ https://t.co/vg21oQUSrW — Tyler Herro (@raf_tyler) August 27, 2023

Sebbene il senso di “World Champions” sia da ricondurre in una sorta di megalomania americana secondo cui non esiste un campionato del livello della NBA (cosa sicuramente vera), è allo stesso modo vero che la definizione scricchiola se confrontata a quanto avviene in maniera più sensata in altri sport, come appunto l’atletica.