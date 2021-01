Non arrivano notizie confortanti sulla caviglia di Danilo Gallinari

Delle 6 partite fin qui giocate dagli Atlanta Hawks, Danilo Gallinari ha preso parte solo ad una, la prima. L’italiano è stato assente prima per una contusione e poi, 3’ dopo essere rientrato, si è infortunato nuovamente alla caviglia.

Il Gallo nelle scorse ore si è sottoposto alla risonanza magnetica che, come riportato da Marc J. Spears, ha evidenziato una distorsione con perdita di liquidi e infiammazione. Cattive notizie quindi per lui e per gli Hawks: Gallinari verrà rivalutato tra 2 settimane.

Hawks say a MRI revealed that Danilo Gallinari a right ankle sprain with associated swelling and inflammation. He will be reviewed in two weeks.