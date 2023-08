Non c’è (quasi) mai partita tra Porto Rico e Serbia! Gli europei passeggiano sui caraibici

Porto Rico – Serbia 77-94

(15-27; 12-30; 31-18; 19-19)

La Serbia ha vinto più che agevolmente contro Porto Rico grazie a un ottimo primo tempo e un eccellente prestazione di Bodgan Bodganovic, Nikola Jokic e Aleksa Avramovic.

I centramericani sono stati bravi a non mollare completamente e nel quarto quarto, dopo essere andata sotto di 30 all’intervallo lungo, è riuscita ad arrivare a -10. Per i portoricani c’è stata una grande distribuzione di punti, con solo Isaiah Pineiro e Jordan Howard in doppia cifra. Alla fine la Serbia è riuscita a piazzare un break decisivo e ha vinto contro Porto Rico con il risultato di 94 a 77.

Porto Rico: Pineiro 14, Avramovic 13, Ford9, Thompson Jr. 9, Waters 9.

Serbia: Bogdanovic 17, Jovic N. 17, Avramovic 15.

QUI trovi i tabellini completi della gara.

