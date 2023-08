Il Mondiale degli assenti, anche il roster alternativo della Spagna è super

Il Mondiale di basket in corso in Asia è caratterizzato dall’assenza di tanti top player. Fra le nazionale colpite da più forfait c’è la Spagna, costretta a rinunciare in corso a tanti giocatori di livello assoluto.

Spicca l’assenza sopravvenuta in corsa di Ricky Rubio per problemi di carattere psicologico. Ma Sergio Scariolo non ha potuto chiamare neanche Lorenzo Brown, decisivo agli Europei dello scorso anno, né su elementi di grandissima esperienza come Nikola Mirotic, Sergio Rodriguez (hanno dato l’addio alla Roja) e Serge Ibaka. Senza contare Sergio Rodriguez

Ecco quale sarebbe il roster con i migliori assenti della Spagna.

Lorenzo Brown | P | Maccabi Tel-Aviv

Ricky Rubio | P | Cleveland Cavaliers

Sergio Rodriguez | P | Real Madrid

Pau Ribas | G | Joventut Badalona

Guillem Vives | G | Joventut Badalona

Xabier López-Arostegui | AP | Joventut Badalona

Oriol Paulì | AP | Barcelona

Alberto Abalde | AP | Real Madrid

Nikola Mirotic | AG | Olimpia Milano

Pierre Pelos | AG | Gran Canaria

Serge Ibaka | C | Milwaukee Bucks

Jaime Pradilla | C | Valencia

