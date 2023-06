“Non ne ho bisogno”: Butler ha regalato il premio di MVP delle ECF

C’è stato molto clamore intorno al titolo di MVP delle finali della Eastern Conference perché alla fine è stato Jimmy Butler a portare a casa il trofeo dopo aver guidato i Miami Heat a un’epica vittoria contro i Boston Celtics. C’erano alcune persone che stavano facendo una campagna per far sì che Caleb Martin si aggiudicasse il titolo, ma alla fine Butler ha fatto abbastanza per battere il suo compagno di squadra degli Heat.

A quanto pare, tuttavia, a Butler potrebbe importare di meno di vincere il trofeo di MVP. Quando gli è stato chiesto dove fosse il pezzo d’argento in questo momento, il talismano di South Beach è stato brutalmente onesto con la sua risposta:

“Con mio papà. L’ho dato a lui. Non ne ho bisogno”, ha detto Butler.

Malika Andrews: “Where is the Eastern Conference Finals MVP trophy now?” Jimmy Butler: “With my dad. I gave it to him. I don’t need it.” Jimmy has other hardware in mind 🤩 🏆pic.twitter.com/QJ9lsYcxSm — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 1, 2023

Jimmy Butler non manca di rispetto qui. Apprezza l’onore di essere stato nominato MVP della serie, ma alla fine non gli importa davvero. Lui è qui per vincere tutto. E, fino a quando non mette le mani su un titolo NBA, Butler non avrà ancora raggiunto il suo obiettivo finale. E quindi, questo è esattamente ciò che intende fare ora che ha un’altra opportunità per aggiudicarsi quel primo sfuggente campionato.

Leggi anche: Olimpia Milano, molto vicino l’accordo con Darius Thompson