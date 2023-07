La Victoria Libertas Pesaro sta inserendo gli americani nel proprio roster e ora ha un sogno per il ruolo di guardia: Scott Bamforth.

Il miglior amico di Damian Lillard ha già giocato in Italia a Sassari dal 2017 al 2019 e ora sembra pronto a tornare nel nostro Paese. Il club interessato è quello allenato da Maurizio Buscaglia, dopo l’addio di Jasmin Repesa.

Il Corriere Adriatico, giornale ma che ha riportato la notizia questa mattina, ha fatto intendere che la trattativa è ben avviata e si spera nel giro di qualche ora/giorno di chiuderla, così da consegnare più in fretta possibile Scott Bamforth ai tifosi della VL Pesaro che potrebbero sognare con una guardia della sua esperienza e della sua qualità.

Purtroppo di Bamforth ricordiamo sì i canestri ma ricordiamo anche la bruttissima rottura del legamento crociato poco prima dell’inizio della pandemia del Covid che l’ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi.

Bamforth, che ha passaporto kosovaro, ha giocato nell’ultima stagione in Spagna al Rio Breogan, chiudendo il 22/23 con 12,2 punti, 2,6 rimbalzi e 2 assist di media in Liga Endesa. Stiamo a vedere se Bamforth davvero approderà a Pesaro in questo mercato.

