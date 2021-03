Notizia shock da Dallas, Shawn Bradley vittima di un incidente: è rimasto paralizzato

Poco fa i Dallas Mavericks e Shawn Bradley hanno emesso un comunicato stampa che nessuno si aspettava, annunciando una tragica notizia: l’ex giocatore, 48 anni, è stato vittima di un incidente stradale a gennaio, investito da una macchina mentre era sulla sua bicicletta nello Utah, dove vive. Bradley ha riportato un infortunio alla colonna vertebrale ed è rimasto paralizzato.

Bradley, seconda scelta assoluta al Draft 1993, ha giocato a Dallas dal 1996 al 2005, anno del suo ritiro. In carriera ha mantenuto 8.1 punti, 6.3 rimbalzi e 2.5 stoppate di media. Nel 1995 fu tra i giocatori che recitarono in Space Jam e ai quali, nella pellicola, i Monstars rubavano il talento.

