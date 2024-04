Nuggets, Timberwolves e Thunder hanno TUTTE lo stesso record! Chi arriverà 1° alla fine della regular season a Ovest?

Dopo 81 partite, solo 2 dei 6 posti per i playoff nella Western Conference sono stati stabiliti. La sconfitta dei Denver Nuggets e le vittorie degli Oklahoma City Thunder e dei Minnesota Timberwolves di venerdì notte daranno vita a un fotofinish per la testa di serie numero 1 a ovest, con tutte e tre le squadre che hanno lo stesso record di vittorie e sconfitte (56-25) all’ultima giornata della stagione regolare.

È la prima volta che accade una cosa del genere nella storia della NBA. Secondo le comunicazioni della NBA su X (ex Twitter), è la prima volta nella storia in cui “tre squadre, dopo 81 partite, hanno tutte lo stesso record e la stessa possibilità di conquistare la testa di serie n. 1 nelle rispettive conference”.

Denver, Minnesota and Oklahoma City will each enter the final day of the @NBA regular season with the same record of 56-25.

This marks the first time in league history in which three teams, through 81 games, all have the same record and chance to capture the #1 seed in their…

