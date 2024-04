LeBron James si “SCONTRA” con Ja Morant dopo la schiacciata!

LeBron James era in dubbio per la sfida di venerdì sera dei Los Angeles Lakers contro i Memphis Grizzlies di Ja Morant a causa dell’usura della caviglia. Ma alla fine James è sceso in campo ed è sembrato il solito. In una vittoria per 123 a 120 per i Lakers, James ha chiuso con 37 punti, due dei quali sono arrivati in modo fragoroso alla fine della partita.

Con i Lakers in vantaggio di soli tre punti, 121-118, a 10 secondi dalla fine, i Grizzlies hanno avuto la palla per pareggiare la partita. James, però, ha chiuso la partita in modo clamoroso. Ha recuperato una palla vagante e ha portato il vantaggio dei Lakers a cinque punti insormontabili a cinque secondi dalla fine con la sua caratteristica reverse jam.

Evidentemente divertito, James si è fermato per una piccola flessione davanti alla panchina dei Grizzlies. LeBron James è stata poi raggiunta da Ja Morant che, con un piccolo sorriso sul volto, ha deciso di spingere scherzosamente James mentre il King si esibiva davanti a loro.

I Lakers avrebbero sicuramente preferito chiudere la partita prima del tempo contro una squadra di Grizzlies molto impoverita. Ma ci sono modi peggiori per chiudere la partita, ed è una delizia vedere LeBron James non solo realizzare un’esaltante schiacciata all’età di 39 anni, ma anche interagire in questo modo giocoso con Ja Morant, un altro atleta entusiasmante.

