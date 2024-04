Virtus Bologna decima, Real Madrid capolista: la classifica finale di EuroLega e gli accoppiamenti per Playoff e Play-in

Questa sera si è ufficialmente conclusa la stagione regolare dell’EuroLega 2023-24, che ha visto una delle due squadre italiane, la Virtus Bologna, qualificarsi alla postseason come decima in classifica. I bianconeri hanno perso 7 partite di fila, l’ultima stasera contro il Baskonia, ma per loro fortuna erano certi da ormai oltre due settimane di un posto almeno al Play-in.

Il Real Madrid è stata la squadra che ha dominato la stagione regolare dall’inizio alla fine: ha chiuso con un record di 27-7 e il primo posto. Le 27 vittorie sono un nuovo record per la stagione di EuroLega. Alle spalle dei Blancos ha chiuso il Panathinaikos, a pari-merito con l’AS Monaco terzo. Quarta posizione per il Barcellona, sconfitto stasera sul campo dell’ASVEL e condannato quindi ad un primo turno contro l’Olympiacos, quinto grazie al successo sul Fenerbahçe di oggi: i turchi chiudono invece al sesto posto.

Infine le 4 squadre che si giocheranno il Play-in. Il primo sarà tra Maccabi Tel-Aviv (7°) e Baskonia (8°): la vincente si qualificherà ai Playoff, la perdente disputerà una seconda partita contro la vincente della sfida tra Efes (9°) e Virtus Bologna (10°) per l’ultimo posto disponibile ai Playoff. Ovviamente il Play-in si disputa su gara secca in casa della squadra con il miglior piazzamento.

La classifica finale è quindi:

Real Madrid Panathinaikos AS Monaco Barcellona Olympiacos Fenerbahçe Maccabi Tel-Aviv Baskonia Efes Virtus Bologna

La prima squadra fuori dalla postseason è il Partizan Belgrado, seguito dall’Olimpia Milano che chiude quindi alla 12° posizione. Poi nell’ordine Valencia, Zalgiris Kaunas, Bayern Monaco, Stella Rossa, ASVEL e infine Alba Berlino, fanalino di coda con un misero 5-29.

Gli accoppiamenti Playoff per ora sicuri sono AS Monaco contro Fenerbahçe e Barcellona contro Olympiacos. Real Madrid e Panathinaikos invece affronteranno le due squadre che usciranno dal Play-in.

Il Play-in si giocherà il 16 e il 19 aprile.