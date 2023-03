Nuovo infortunio per Kyrie Irving

Un altro infortunio per Kyrie Irving.

La sconfitta 112-108 contro i Memphis Grizzlies rischia di lasciare strascichi in casa Dallas Mavericks. Kyrie Irving dopo il match e il siparietto della maglia (non) scambiata con Dillon Brooks ha lasciato l’arena indossando un vistoso tutore su un piede.

Il giocatore stesso ha spiegato che i problemi non sono alla caviglia ma al piede stesso e che il tutore è una semplice precauzione. Sembrava però che Irving zoppicasse, anche se lui stesso pensa di poter giocare regolarmente la prossima gara contro i Golden State Warriors.

Kyrie Irving is wearing a walking boot on his right foot. “It’s just precautionary,” he said. He hopes to play Wednesday vs. Warriors. He said the concern is the foot injury he re-aggravated, not the ankle he twisted.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) March 21, 2023