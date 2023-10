Obradovic umilia i suoi giocatori nella pesantissima sconfitta con il Maccabi: “Sembrate attori!”

Zeilimir Obradovic, coach del Partizan Belgrado, ci regala da diversi anni delle perle inaudite durante le sue conferenze stampa e i suoi timeout e non è stato da meno nella pesantissima sconfitta a Tel-Aviv, in casa del Maccabi, nel primo match di questa nuova EuroLega.

Il tecnico serbo, totalmente insoddisfatto di quello che stava vedendo in campo da parte dei suoi, sotto di 19 punti e con solo 60 punti a referto, contro i 79 degli israeliani, non ha usato mezzi termini per definirli:

“Loro combattono, questa è la differenza! Voi sembrate degli attori, degli attori, non dei c***o di giocatori di pallacanestro, avete capito?”, ha detto un visibilmente rosso in viso Obradovic durante il timeout contro il Maccabi di ieri sera.

Onestamente nessuno si sarebbe mai aspettato un inizio così terrificante da parte dei serbi, che sono tra le favorite per un posto alle Final Four dopo il mercato estivo e le conferme di diversi giocatori importanti, tra cui i capitano, Kevin Punter.

C’è da dire che anche l’anno scorso avevano cominciato male ma poi sono riusciti a riprendersi e ad andare a tanto così, se non di meno, dal raggiungere la fase finale dell’EuroLega.

