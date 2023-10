Virtus Bologna, occhio a sprecare occasioni come quella con lo Zalgiris se vuoi fare il salto

Ieri sera la Virtus Bologna ha giocato una buonissima pallacanestro per una trentina di minuti abbondanti contro la Zalgiris Kaunas. Poi per qualcosa si è spento. Così, all’improvviso, senza un motivo vero. Ed è stato strano perché i ragazzi di Luca Banchi sembravano in pieno controllo emotivo del match, soprattutto perché erano in casa, non nella ribollente Zalgirio Arena.

Per poter fare il salto di qualità in EuroLega, quindi qualificarsi almeno al play-in, la Virtus Bologna deve vincere sfide come quella di ieri sera, in casa, contro lo Zalgiris Kaunas. Gare come quelle di ieri pesano moltissimo in un computo complessivo di una stagione regolare. Perché hai giocato bene, sei quasi sempre stato in vantaggio in doppia cifra e giocavi davanti al tuo pubblico. Tutto questo contro una direttissima rivale per un posto al play-in perché difficilmente i lituani potranno chiudere tra le prime 6 quest’anno.

Poi ci rendiamo conto che siamo ancora in una fase di rodaggio, Luca Banchi è sempre arrivato da pochissimi giorni, ci sono tanti giocatori nuovi, Ognjen Dobric ha fatto pochissimi allenamenti con i suoi nuovi compagni ed era la prima gara ufficiale che giocava con loro, però tutto questo non interessa al giudice supremo: alla classifica finale. Durante una regular season, per poter fare il salto di qualità, e quindi arrivare almeno al play-in, la Virtus Bologna non dovrà più sprecare occasioni come quella di ieri contro lo Zalgiris.

Immagine in evidenza: ufficio stampa Virtus Bologna