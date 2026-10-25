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Elezioni in Serbia, vince la lista che comprende anche Dejan Bodiroga

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In serata è arrivata l’ufficialità della vittoria della cosiddetta Lista degli studenti, movimento nato in contrasto con il governo di Aleksandar Vučić e la corruzione ormai dilagante nel Paese. Un successo elettorale storico e abbastanza unico, visto che a vincere il voto non è stato un partito “classico” ma un movimento che non ha un singolo leader politico. Gli studenti hanno ottenuto il 52% delle preferenze in delle elezioni in cui l’affluenza è stata particolarmente alta (circa il 67.6% degli aventi diritto), interrompendo una serie di 12 anni in cui il partito di Vučić, il Partito Progressista Serbo, aveva governato ininterrottamente. La vittoria della Lista degli studenti ha significato anche il successo della leggenda Dejan Bodiroga, parte del movimento e oggi anche Presidente di EuroLega.

“Oggi più che mai la Serbia sta lottando per la libertà e per il ritorno di un Paese che è stato sabotato” aveva dichiarato Bodiroga nelle scorse ore, prima dell’annuncio della vittoria. L’ex giocatore della Virtus Roma è stato una figura di spicco in campagna elettorale, intervenendo varie volte nelle assemblee per portare avanti i punti del programma studentesco come alternativo al governo Vučić.

A dicembre si terranno anche le elezioni presidenziali, con il termine del mandato proprio di Vučić: tra i candidati a prendere il suo posto c’è proprio Bodiroga, soprattutto ora che la Lista degli studenti ha ottenuto la maggioranza in Parlamento.

Francesco Manzi
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