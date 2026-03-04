Olimpia EA7 Milano-Virtus Bologna, possibile TERREMOTO: Pajola nel mirino se Ellis vola in NCAA

Il mercato dell’Olimpia EA7 Milano potrebbe accendersi molto prima dell’estate. Il motivo ha un nome preciso: Quinn Ellis. Il giovane playmaker britannico è infatti sempre più corteggiato dalla NCAA, e dentro il club milanese si starebbe già valutando un possibile sostituto di alto livello. Il profilo in cima alla lista in casa Olimpia EA7 Milano è quello di Alessandro Pajola, regista e simbolo della Virtus Bologna.

Una pista che nelle ultime ore sta prendendo sempre più consistenza.

Le sirene NCAA cambiano i piani di Milano

Il futuro di Ellis è diventato uno dei temi centrali del basket italiano. Secondo diverse indiscrezioni, il play classe 2003 avrebbe ricevuto una proposta milionaria da un college statunitense per la stagione 2026-27, scenario che potrebbe riportarlo oltreoceano per rilanciarsi anche in ottica NBA.

Milano considera Ellis un progetto tecnico fondamentale, ma l’ipotesi NCAA non è più remota: il giocatore avrebbe ancora un anno di eleggibilità universitaria e starebbe valutando seriamente l’opzione americana. Uno scenario che obbliga il club a muoversi in anticipo.

Pajola diventa il primo obiettivo

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, l’Olimpia EA7 Milano avrebbe intensificato il pressing su Alessandro Pajola, in scadenza con la Virtus Bologna, proprio per cautelarsi in caso di addio di Ellis.

L’idea è chiara: sostituire un playmaker giovane e in crescita con uno dei migliori difensori perimetrali europei, già protagonista in EuroLega e perfettamente inserito nel sistema della Nazionale italiana.

Pajola rappresenterebbe una scelta diversa ma strategica:

meno scoring rispetto a Ellis

maggiore leadership difensiva

esperienza ad altissimo livello europeo

identità italiana forte, sempre più centrale nei progetti di roster

Perché Milano pensa davvero al cambio in regia

La possibile partenza di Ellis cambierebbe profondamente l’equilibrio tecnico della squadra di Peppe Poeta. Il britannico, MVP di Supercoppa e Coppa Italia nel 2025, è diventato rapidamente uno dei volti del nuovo ciclo milanese grazie alla sua crescita accelerata tra Serie A ed Eurolega. Ma proprio questa esplosione ha attirato l’attenzione americana.

Ecco perché il club starebbe già lavorando su un piano alternativo: evitare di trovarsi senza un play titolare a mercato avanzato.

Pajola-Milano: suggestione o futuro possibile?

L’eventuale operazione avrebbe anche un forte impatto simbolico. Pajola è da anni una bandiera della Virtus Bologna, rivale storica dell’Olimpia, e un suo trasferimento a Milano rappresenterebbe uno dei movimenti più clamorosi recenti del basket italiano.

Inoltre il timing potrebbe favorire l’EA7:

contratto in scadenza

necessità di certezze in cabina di regia

volontà di mantenere un nucleo italiano competitivo in EuroLega

Per ora si tratta di rumors, ma il mercato milanese sembra già in movimento.

Moltissimo dipende da una decisione

La chiave resta nelle mani di Quinn Ellis. Se il playmaker dovesse accettare l’offerta NCAA, l’Olimpia EA7 Milano sarebbe costretta a intervenire immediatamente — e Alessandro Pajola della Virtus Bologna appare oggi il nome più credibile per raccoglierne l’eredità.

Le prossime settimane potrebbero quindi ridisegnare non solo il futuro dell’Olimpia, ma anche gli equilibri dell’intero basket italiano. E questa volta, tutto potrebbe partire da una scelta oltreoceano.