Olimpia Milano, Darrun Hilliard alternativa a Kevin Punter

La trattativa tra Olimpia Milano e Kevin Punter non sta procedendo nel migliore dei modi e c’è ancora distanza tra le parti. La guardia americana, top scorer dei meneghini in Eurolega nell’ultima stagione, nel frattempo ha rimosso ogni riferimento all’Olimpia dai propri social. Se alla fine la conferma di Punter dovesse saltare, secondo Aris Barkas di Eurohoops allora Milano si butterebbe su Darrun Hilliard.

Per Hilliard, che ha giocato al CSKA Mosca nelle ultime due stagioni, ci sarà comunque la fila: oltre a Milano su di lui ci sono anche Zalgiris Kaunas, Bayern Monaco e Lokomotiv Kuban. L’americano, 28 anni, prima del CSKA ha vestito la maglia del Baskonia in Eurolega, dopo 3 stagioni in NBA tra Detroit e San Antonio. Nell’ultima stagione di coppa, in cui i russi hanno raggiunto le Final Four, la guardia ha segnato 8.7 punti di media.

With the market moving fast Darrun Hilliard has a number of offers. Zalgiris Kaunas and Bayern are the main suitors, while Milan is also interested if Kevin Punter is not re-signed. Plus Lokomotiv despite playing in the EuroCup has its chances.

