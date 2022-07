Olimpia Milano, è addio al Chacho Sergio Rodriguez

Si conclude oggi, dopo tre stagioni, l’avventura di Sergio Rodriguez all’Olimpia Milano. Il playmaker spagnolo era in scadenza di contratto e, dopo una grande meditazione, alla fine ha deciso che non rinnoverà. Su di lui è forte l’interesse del Real Madrid, col quale El Chacho ha già vinto l’Eurolega nel 2015.

“Milano resta tua” ha scritto l’Olimpia a Rodriguez nel comunicato ufficiale con cui è stata annunciata la separazione. Il giocatore ha vinto con Milano lo Scudetto di quest’anno, le ultime due Coppe Italia e la Supercoppa Italiana 2020.

L'Olimpia Milano ringrazia Sergio Rodriguez: Suerte Chacho, Milano resta tua

Milano is thankful to Chacho Rodriguez: He paved the way for more great players to come

🤍❤#insieme #ThankYou #Chacho @SergioRodriguez pic.twitter.com/s7oERKlEEe

